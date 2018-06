‘Italiaanse topclub meldt zich in de strijd om Jasper Cillessen’

Jasper Cillessen heeft sinds zijn overstap naar Barcelona in 2016 geen vaste basisplaats kunnen afdwingen in Catalonië. De Oranje-international, die voor ongeveer dertien miljoen euro overkwam van Ajax, moet steevast Marc-André ter Stegen voor zich dulden. Cillessen staat deze zomer mogelijk voor een transfer naar een andere topclub; ook Napoli zou nu geïnteresseerd zijn.

Topclubs als Arsenal en Liverpool werden al gelinkt aan Cillessen, maar Sport meldt dat ook Napoli interesse heeft in de sluitpost. José Manuel Reina verkast deze zomer naar AC Milan, waardoor de komst van een nieuwe doelman wenselijk is. Rui Patrício, die zijn contract heeft laten ontbinden bij Sporting Portugal, en Bernd Leno van Bayer Leverkusen zijn de voornaamste kandidaten bij Napoli.

De Italiaanse topclub denkt echter ook na over de komst van Cillessen, die in zijn schamele aantal wedstrijden voor Barcelona toch indruk heeft weten te maken de afgelopen twee seizoenen. De keeper, die een afkoopclausule van zestig miljoen euro heeft, weet nog niet wat er gaat gebeuren deze zomer, zo gaf hij onlangs aan in gesprek met FOX Sports.

“Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden. Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden. Als Barcelona zegt we willen je behouden, dan accepteer ik dat, omdat ik met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend heb”, aldus Cillessen.