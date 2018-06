Spurs en Aston Villa nog 28 miljoen euro uit elkaar

In de voorbije dagen heeft Manchester United een poging ondernomen om Dennis Man los te weken bij het Roemeense FCSB. Voorzitter Gigi Becali is echter niet van plan om de jonge vleugelaanvaller zomaar te laten gaan en vraagt minimaal dertig miljoen euro. (Metro)

AS Monaco gaat op korte termijn een aanbieding uitbrengen op André Silva. De Monegasken zijn echter niet van plan om Radamel Falcao te betrekken in een eventuele transfer van de Portugese spits van AC Milan. (Calciomercato)