‘Beul’ spreekt: ‘Ik had slapeloze nachten, ik had ook echt adempauzes nodig’

Hans-Joachim Eckert, de rechter die het vonnis velde over voormalig FIFA-baas Sepp Blatter, heeft voor het eerst gesproken over de zaak tegen de Zwitser. Als hoofd van de ethische commissie van de FIFA was Eckert verantwoordelijk voor de jarenlange schorsing van Blatter, die werd gepakt op het feit dat hij Michel Platini een som geld overmaakte.

“Natuurlijk zit er ironie in het feit dat Blatter uiteindelijk struikelde over geld dat hij weggaf. Niet geld dat hij kreeg”, zegt Eckert, die wordt aangeduid als ‘beul van Blatter’, in gesprek met de NOS. “Maar zo werken rechters. Kent u het Al Capone-principe? De maffiabaas? Er was jarenlang onvoldoende bewijs om hem voor moord voor de rechter te slepen. Maar uiteindelijk konden ze hem wel pakken voor belastingontduiking. Met Blatter werkte het precies hetzelfde. Als je de tachtig miljoen niet kunt vinden, pak je de twee miljoen.”

De Duitser geeft aan dat je de strafmaat bij dergelijke grootschalige zaken goed moet bepalen. “Allereerst moet je er zeker van zijn dat je bewijs in handen hebt. Dan kijk je naar de persoon en dan kijk je wat hij voor FIFA heeft betekend. En hoe hij is als mens. De strafmaat moet niet te hoog zijn, maar hoog genoeg om te laten zien dat iemand op zo'n hoge positie zoiets absoluut niet mag doen.”

Eckert vertelt dat de rechtszaak tegen Blatter, die uiteindelijk voor acht jaar geschorst werd, een zware wissel op hem trok: “Ik had slapeloze nachten. Ik had ook echt adempauzes nodig, tussendoor. Dan ging ik even naar het meer. Of zelfs de bergen in. Alleen. Om erover na te denken. Twee of drie uur lopen in de bergen, dat heb je nodig, want dan is je hoofd weer helder. Zeker als rechter heb je dat nodig.”