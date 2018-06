Mertens geniet bij Napoli: ‘De dag voor de wedstrijd staat er wijn op tafel’

Dries Mertens zit goed op zijn plek bij Napoli, vertelt hij in het programma Dries Mertens: God in Napels op de Belgische zender Eén. De Belgisch international verliet PSV in 2013 om voor de club uit de Serie A te voetballen en met name de afgelopen twee seizoenen verkeerde hij in een blakende vorm. “Ik voel me echt goed in Napels. Ik heb nog twee jaar contract, dus daarna zien we wel”, aldus Mertens.

“Of Napels meer thuis is dan België? Op dit moment wel. Ik zit hier nu vijf jaar, hé. En ik ben jammer genoeg bijna nooit in België”, vertelt Mertens, die erkent nog altijd moeite te hebben met het verliezen van een wedstrijd. “Zelf probeer ik die knop zo snel mogelijk om te draaien. Al kan ik een nederlaag moeilijk relativeren. Vroeger las ik ook dingen op Twitter en soms deden harde woorden wel pijn. Nu lees ik dat allemaal niet meer. En als ik het zie, interesseert die mening van anderen me niet.”

Napolitanen staan bekend als levensgenieters en dat ligt Mertens wel. “De dag voor de wedstrijd staat er wijn op tafel. En onze trainer is de grootste roker van iedereen hier”, vertelt Mertens met een lach. “Af en toe een beetje stoom aflaten, bijvoorbeeld met een glaasje wijn, moet kunnen.”

Mertens lijkt zeker te zijn van een basisplaats op het WK en denkt dat de Rode Duivels ver kunnen komen. “Ik heb het gevoel dat de ploeg verder staat dan de vorige toernooien. Zeker op individueel gebied. Maar hetgeen ik mis, is een identiteit van het Belgische voetbal. Nederland speelt bijvoorbeeld in een 4-3-3, aanvallend. Spanje speelt dan weer met verzorgde passing en opkomende backs. Maar wat is de filosofie van het Belgische voetbal? Hoe gaan wij spelen? Zo iets moet eigenlijk vanaf de jeugd beginnen.”