Kassa rinkelt bij FC Groningen door ‘gevonden geld’: ‘Dat zijn mooie dingen’

Alexander Sorloth flopte bij FC Groningen, maar na een succesvolle periode bij FC Midtjylland verdiende de spits een transfer naar Crystal Palace. De aanvaller werd voor miljoenen naar the Eagles verkocht en door een doorverkooppercentage profiteert ook de Trots van het Noorden mee van de deal, weet ook Hans Nijland.

De algemeen directeur kwam met de Denen een percentage van tien procent overeen. Sorloth verkaste voor circa 7,8 miljoen euro naar Engeland. "Het zijn voor Groninger begrippen enorme bonussen die met dergelijke transfers gemoeid zijn. In het geval van Alexander Sorloth ging het bij handhaving van Crystal Palace om 2,3 miljoen euro, waar wij dan weer tien procent van ontvangen", zegt Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

De sportbestuurder constateert dat dergelijke bedragen 'peanuts' zijn voor Engelse clubs: "Zelfs voor bescheiden Premier League-clubs als Crystal Palace staan er vele tientallen miljoenen aan tv-gelden tegenover. Daar kunnen wij in de Eredivisie alleen maar van dromen. En het mooie is, als Crystal Palace zich volgend seizoen opnieuw handhaaft, krijgen we nog eens een dergelijk bedrag."

FC Groningen profiteerde ook mee met de transfers van bijvoorbeeld Leandro Bacuna en Virgil van Dijk. "Gevonden geld noemen wij het", vervolgt Nijland. "We hebben de speler niet meer onder contract, we hebben er geen grip of invloed meer op, maar we profiteren wel mee, zelfs bij doorverkoop op doorverkoop zoals in het het geval van Sorloth. Dat had toch ook niemand kunnen denken dat hij voor zoveel geld naar de Premier League zou gaan? Dat zijn mooie dingen."