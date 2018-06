Stewart krijgt topfunctie bij ‘Team USA’: ‘Ik zal veel moeten reizen’

De nationale ploeg van de Verenigde Staten is er dit jaar niet bij op het WK in Rusland en dat moet over vier jaar anders zijn. Om die reden heeft de Amerikaanse voetbalbond Earnest Stewart in dienst genomen als algemeen manager. In een interview met het Algemeen Dagblad legt de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en Willem II uit wat zijn functie precies inhoudt.

“Ik ga me voornamelijk bezighouden met technische zaken. Alles rondom het A-team en de coaches daaromheen”, aldus Stewart, die eerder nog een soortgelijke functie bij de KNVB weigerde omdat hij nog bij Philadelphia Union wilde blijven. “Ik heb altijd gezegd dat ik nog een keer wilde werken in Amerika. Een terugkeer naar Nederland zou te vroeg zijn.”

Team USA plaatste zich niet voor het WK en dat zorgde ervoor dat er hervormingen aankomen bij de bond. “Ik ben er trots op dat ik dat mag vormgeven”, aldus Stewart. “Dat we ons niet hebben geplaatst voor het WK is heel zonde. Maar ik denk niet dat het structureel is. Er worden steeds meer echte voetbalstadions gebouwd, het aantal toeschouwers stijgt en er worden heel goede salarissen betaald in de MLS. Er is veel talent. Zeker nu andere sporten als American football onder druk staan vanwege de hersenonderzoeken die ernaar gedaan worden, kiezen jongeren eerder voor voetbal. En ook in landen als Duitsland en Engeland spelen veel Amerikaanse talenten.”

Stewart hoopt op een goede doorstroming van talenten en daarom vindt hij het goed om te zien dat Timothy Weah, zoon van oud-voetballer George Weah, onlangs zijn debuut maakte in de nationale ploeg. “Het is vooral zaak om die talenten de juiste begeleiding te geven om te presteren voor Amerika. Wat dat betreft is er veel werk te doen. Ik zal veel moeten reizen. Ik heb veel ervaring in Nederland opgedaan. De manier van werken in Nederland zal ik zeker meenemen in mijn werkzaamheden voor de Amerikaanse bond.”