Suárez met doelpunt en assist belangrijk voor Uruguay in uitzwaaiwedstrijd

Uruguay heeft de laatste oefenwedstrijd op weg naar het WK in Rusland voor eigen publiek winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Oscar Tabárez was onder het toeziend oog van ruim vijftigduizend supporters in Montevideo met 3-0 te sterk voor Oezbekistan. Luis Suárez lijkt met een doelpunt en assist zijn WK-vorm op tijd gevonden te hebben.

De score werd na een halfuur spelen geopend door middenvelder Giorgian De Arrascaeta. De bezoekers kregen een voorzet van Edinson Cavani niet goed weggewerkt, waarna Suárez de bal oppikte en het leer met enig geluk bij zijn ploeggenoot bezorgde, die niet nadacht en de bal in de kruising schoot. Tien minuten na rust was het de beurt aan de aanvaller van Barcelona zelf. Vanuit een strafschop maakte Suárez de 2-0.

Twintig minuten voor tijd werd de eindstand op 3-0 bepaald door José María Giménez. De verdediger van Atlético Madrid kopte raak uit een hoekschop van Carlos Sánchez. Toen de wedstrijd gespeeld was, koos de bondscoach ervoor om zijn sterspelers naar de kant te halen en werd er niet meer gescoord. Oezbeskistan eindigde nog met tien man na een rode kaart Akramjon Komilov. Het WK gaat voor Uruguay van start op 15 juni met een wedstrijd tegen Egypte. Saoedi-Arabië (20 juni) en Rusland (25 juni) zijn de overige tegenstanders in de groepsfase.