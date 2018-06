Ronaldo en Portugal tanken vertrouwen met eenvoudige zege op Algerije

Portugal heeft donderdagavond vertrouwen getankt op weg naar het WK. In Lissabon boekte de regerend Europees kampioen een overtuigende 3-0 overwinning op Algerije. Cristiano Ronaldo stond na de gewonnen Champions League-finale met Real Madrid weer in de basis bij Portugal, maar wist niet te scoren. De sterspeler van de Portugezen werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Portugal kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Een fraaie diepe pass werd met het hoofd klaargelegd door Manchester City-middenvelder Bernardo Silva, waarna het voor de inlopende Goncalo Guedes een koud kunstje was om de 1-0 achter doelman Abdelkadir Salhi te schieten. De thuisploeg was de bovenliggende partij en kwam na 37 minuten spelen verdiend op 2-0. Ronaldo ging er op de linkerflank vandoor en leverde een perfecte voorzet af op Bruno Fernandes, die van dichtbij de 2-0 maakte.

Na de thee was het spelbeeld niet anders in het regenachtige Lissabon: Portugal viel vooral aan en Algerije, met onder andere Riyad Mahrez in de basis, hield tegen. Tien minuten in het tweede bedrijf kwam Portugal op een 3-0 voorsprong. Raphaël Guerreiro haalde op links de achterlijn en legde de bal terug op Guedes. De aanvaller van Valencia kopte onhoudbaar raak. Met nog ruim een half uur te spelen was de wedstrijd al gespeeld en nam Portugal wat gas terug. Ronaldo werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en vanaf de bank zag hij hoe invaller João Mário van dichtbij de eindstand op 4-0 leek te bepalen, maar door een eerdere handsbal van Guedes werd zijn goal afgekeurd.