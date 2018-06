Heerlijke knal Rashford zeldzaam hoogtepunt in uitzwaaiwedstrijd Engeland

Engeland heeft de laatste test voor het WK met succes doorstaan. The Three Lions wonnen op Elland Road in Leeds met 2-0 van Costa Rica, mede dankzij een heerlijke knal van Marcus Rashford in de eerste helft. De formatie van bondscoach van Gareth Southgate vliegt komende dinsdag naar Rusland, waar men de tenten opslaat in Sint-Petersburg.

Voor de oefeninterland met Costa Rica had Southgate zijn hele elftal omgegooid ten opzichte van het met 2-1 gewonnen duel met Nigeria. John Stones was de enige speler die voor de tweede keer op rij aan de aftrap verscheen. Vanaf het eerst fluitsignaal had Engeland het beste van het spel, maar tot hele grote kansen leidde dat nog niet. Het duel werd na dertien minuten opengebroken door Rashford, die op fantastische manier tot scoren kwam.

De aanvaller van Manchester United ontving de bal aan de zijkant van het veld en besloot uit te halen, waarna de bal snoeihard achter de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas tegen het net vloog. In de eerste helft had Jamie Vardy de score kunnen verdubbelen, maar de sluitpost van Real Madrid greep tijdig in. Aan de andere kant moest Jack Butland reddend ingrijpen na een schot van Johan Venegas.

In de tweede helft viel er weinig meer te beleven in Leeds, waar Engeland mogelijkheden kreeg via Jordan Henderson en Danny Rose. Een kwartier voor tijd kregen de Engelse fans nog een tweede doelpunt te zien. Invaller Dele Alli bediende de eveneens ingevallen Danny Welbeck, die de tweede treffer van de avond tegen de touwen kopte. In de slotfase kreeg Jesse Lingard nog een kansje op de derde Engelse treffer, maar het bleef uiteindelijk bij 2-0 in de uitzwaaiwedstrijd van Engeland.