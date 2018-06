‘Liverpool betaalt maximaal 72 miljoen; vrijdag medische keuring’

Nabil Fekir gaat Olympique Lyon verlaten voor Liverpool. De geruchten over een vertrek naar de verliezend Champions League-finalist gingen al langer rond, maar donderdagavond maakt het doorgaans goed geïnformeerde L’Équipe melding van een akkoord tussen beide partijen. De Franse aanvaller ondergaat vrijdag een medische keuring en kost the Reds 65 miljoen euro. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog met zeven miljoen euro oplopen.

De transfer van Fekir naar Liverpool komt niet als een verrassing. In een eerder stadium beloofde Lyon dat het zou meewerken wanneer er een marktconform bod zou binnenkomen. Volgens diverse Engelse media heeft de Frans international eerder al een persoonlijk bereikt met zijn aanstaande werkgever en lijkt het een kwestie van tijd voordat hij gepresenteerd wordt op Anfield. Het contract van Fekir in Frankrijk liep door tot medio 2020.

Fekir was in 150 wedstrijden in clubverband goed voor 56 doelpunten en 36 assists. Hij zal zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. De aanvaller wordt de derde zomerse aankoop voor de ploeg van manager Jürgen Klopp. Eerder versterkte de club uit de Premier League zich al met Naby Keïta (RB Leipzig) en Fabinho (AS Monaco). Voor het tweetal betaalde Liverpool minimaal 95 miljoen euro.