KNVB komt met leeftijdsgrens voor beloften in voetbalpiramide

Vanaf volgend seizoen mogen beloftenteams in de voetbalpiramide alleen spelers van 23 jaar of jonger gebruiken, zo is er donderdagavond besloten tijdens de bondsvergadering van de KNVB. Er zijn tevens nog aanvullende afspraken gemaakt, waarmee voorkomen moet worden dat spelers eindeloos switchen tussen het eerste elftal en het beloftenteam.

Zo mogen spelers die in het seizoen achttien, negentien of twintig jaar worden maximaal achttien wedstrijden voor het eerste elftal spelen. Spelers die in het seizoen 21 of 22 jaar worden, mogen zeven keer bij het eerste elftal in de basiself staan of 45 minuten meespelen, alvorens ze niet meer bij de beloften in actie mogen komen. Bovendien mogen spelers in één weekeinde niet bij twee teams op het wedstrijdformulier staan, met als uitzondering als twee beloftenploegen tegen elkaar spelen.

“Er is de laatste tijd hard gewerkt om de voetbalpiramide verder te optimaliseren. We zijn nu op weg, dit is een positieve stap. We zullen ons blijven door ontwikkelen. Dat moeten we gezamenlijk doen, dus gaat het stap voor stap. Ik ben in ieder geval blij met het resultaat van vanavond”, laat Eric Gudde, directeur betaald voetbal, weten op de website van de KNVB. Vanaf seizoen 2019/20 wordt er tevens toegewerkt naar een maximaal aantal beloftenteams in de voetbalpiramide.

Met de nieuwe regels met betrekking tot de beloftenteams heeft de KNVB in ieder geval één mankement van de voetbalpiramide aangepakt. Een ander hoofdpijnpunt is de doorstroming tussen de Tweede en Eerste Divisie, waarvan voorlopig geen sprake is. De KNVB geeft aan dat de promotieregeling tussen het derde en tweede niveau van de voetbalpiramide de komende twee seizoenen bevroren blijft en dat men kijkt hoe de promotieregeling het beste ingericht kan worden.