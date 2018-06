Ajax houdt toptalent uit buitenlandse handen: ‘Zoals het hoort’

Ajax heeft zich donderdag verzekerd van de handtekening van Ryan Gravenberch, die nu tot de zomer van 2021 aan de club uit Amsterdam is verbonden. De talentvolle middenvelder speelt al jaren in de jeugdopleiding, maar toch was het geen uitgemaakte zaak dat hij voor Ajax zou kiezen. Diverse clubs uit het buitenland wilden hem graag hebben, zo bevestigen Gravenberch en hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali.

“Ik ben heel erg blij dat ik bij deze club mag tekenen”, zegt de zestienjarige Ajacied in gesprek met Ajax TV. De Amsterdammers waren niet de enige club die hem graag wilden vastleggen. “Zoals ik weet wilden een paar buitenlandse clubs mij ook. Maar uiteindelijk is Ajax gewoon het beste voor mij geweest en blijf ik hier. Ik speel al acht of negen seizoenen bij Ajax en ze zijn altijd goed voor mij geweest. Ik ben hier opgegroeid en wil hier blijven.”

“Geweldig nieuws dat Ajax dit voor elkaar gekregen heeft”, aldus Ouaali. “Dat hij en zijn familie voor Ajax hebben gekozen, zegt genoeg over onze jeugdopleiding. We zijn er erg blij mee. Hij is een speler die zich prima ontwikkelt en vroegtijdig is doorgeschoven naar Ajax Onder-19. Als je ziet hoe snel hij zich ontwikkelt, dan zijn we als club erg blij met dit nieuws. Het is logisch dat hij internationaal ook in de belangstelling staat. Maar uiteindelijk kiezen ze voor Ajax, zoals het hoort, want ik heb het idee dat de beste opleiding nog altijd Ajax is.”