Spurs haken af na horen vraagprijs van tachtig miljoen

Internazionale heeft João Mário aangeboden bij Tottenham Hotspur. De Portugese middenvelder kan betrokken worden in een eventuele transfer van Mousa Dembélé. (Daily Star)

Juventus is niet geïnteresseerd in Marcos Acuña. De linksback annex linkermiddenvelder uit Argentinië heeft bij Sporting Portugal een afkoopclausule van zestig miljoen euro. (La Gazzetta dello Sport)

Zijn werkgever Crystal Palace houdt vast aan de vraagprijs van tachtig miljoen euro en dat is te veel voor Tottenham.

Marek Hamsik kan in China tien miljoen euro per jaar verdienen. Napoli wil de Slowaak echter niet snel laten gaan en neemt biedingen van onder de dertig miljoen euro niet serieus. (Corriere dello Sport)