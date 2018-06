‘Het is niet zo dat Neymar niet kan komen omdat Ronaldo er nog is’

Neymar werd de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Marcelo heeft al meerdere malen aangegeven dat hij zijn landgenoot graag wil verwelkomen in de Spaanse hoofdstad. De Braziliaanse vleugelverdediger benadrukt dat Neymar bij de Koninklijke kan samenspelen met Cristiano Ronaldo.

“Het is niet zo dat Neymar niet kan komen omdat Ronaldo er nog is. De hele kleedkamer wil dat Cristiano blijft, maar de deur voor Neymar staat wagenwijd open. Real moet altijd de beste spelers binnenhalen en ik geloof dat hij op een dag naar Madrid zal komen. Voor mij is Cristiano momenteel nog steeds de beste speler ter wereld, maar ik denk dat Neymar zijn niveau in de toekomst kan evenaren”, wordt Marcelo op een persconferentie geciteerd door Marca.

Marcelo won onlangs voor de vierde keer de Champions League met Real Madrid. Er is de afgelopen tijd het nodige gezegd en geschreven over Sergio Ramos, die in de finale Mohamed Salah blesseerde en Liverpool-doelman Loris Karius een beuk gaf nadat hij zelf geduwd werd door Virgil van Dijk. De Duitse sluitpost liep daarbij een hersenschudding op en maakte later in de wedstrijd twee kapitale blunders, waardoor Real Madrid uiteindelijk met 3-1 won.

“Ik ken Sergio al twaalf jaar en ik weet dat de mensen het een beetje saai vinden dat we al drie keer op rij de Champions League hebben gewonnen. Er wordt dan gepraat over de beuk die uitgedeeld werd aan de doelman”, vervolgt de verdediger. “De drie Champions League-titels die Real heeft gewonnen moeten meer gewaardeerd worden, want we hebben die op eigen kracht gewonnen. Er wordt in dit geval meer gesproken over een fout van de keeper dan over onze drie doelpunten.”

Roberto Firmino haalde afgelopen week uit naar Sergio Ramos en noemde zijn uitspraken 'idioot'. Marcelo wilde daar verder niet meer op reageren. “Roberto en ik zijn nu vier jaar teamgenoten. Ik ga er niet op reageren, maar ik heb wel een interpretatie. Je kan iets idioot noemen, maar er moet wel respect zijn voor een collega.”