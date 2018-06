‘Het zou goed zijn als hij op een hoger niveau minuten kan gaan maken’

Het is aannemelijk dat Sam Lammers PSV komende zomer tijdelijk gaat verlaten. Onder meer VVV-Venlo en sc Heerenveen zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de 21-jarige spits en volgens Danny Koevermans is het nu het belangrijkste dat Lammers speelminuten gaat maken, zo vertelt hij tegenover Omroep Brabant.

“Voor Lammers zou het goed zijn als hij op een hoger niveau dan de Jupiler League minuten kan gaan maken. Het belangrijkste voor hem is dat hij minuten gaat maken, daar heeft hij de leeftijd ook voor”, zegt Koevermans, die benadrukt dat het belangrijk is bij welke club Lammers terechtkomt. “Het is een groot verschil voor een spits als je bij een club speelt die ver van de goal afspeelt in plaats van een aanvallend ingestelde club.”

Koevermans denkt dat Lammers voldoende kwaliteiten heeft voor de Eredivisie. “Hij is echt een uitstekende spits die met links en rechts kan scoren. Maar je kunt het natuurlijk niet voorspellen”, concludeert de oud-spits. Pascal Jansen, nu hoofd jeugdopleidingen bij PSV, had Lammers in de Onder-19 en Jong PSV onder zijn hoede en roemt de techniek van de spits. “Die is voor zijn lengte echt onvoorstelbaar goed.”

Jansen ziet in Lammers een toekomstig spits voor PSV. “Er zijn zat voorbeelden van spelers die hetzelfde traject hebben doorlopen en daarna nog een mooie stap hebben kunnen maken”, stelt de hoofd jeugdopleidingen van PSV. Lammers speelt sinds 2010 bij de Eindhovenaren, die hem destijds overnamen van Willem II.