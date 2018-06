Braziliaans international in tranen van het veld na harde charge Casemiro

Met het WK voor de deur is Braziliaans international Fred geblesseerd geraakt. Op de training ging het mis bij de middenvelder, die onlangs voor 59 miljoen euro de overstap maakte van Shakhtar Donetsk naar Manchester United. Na een charge van landgenoot Casemiro liep Fred een kwetsuur op aan zijn enkel en verliet hij het trainingsveld in tranen.

Op een persconferentie heeft Rodrigo Lasmar, teamarts van de nationale ploeg, laten weten dat er nog weinig valt te zeggen over de blessure en eventuele herstelperiode. Het is dan ook niet duidelijk of de 25-jarige Fred tijdens eerste groepswedstrijd op 17 juni tegen Zwitserland aan de aftrap kan verschijnen.

"Fred heeft een enkeltrauma opgelopen en ik kan er op dit moment nog niet veel over zeggen. We moeten kijken hoe het zich de komende 24 uur ontwikkelt. Vrijdag weten we of hij verder onderzocht moet worden of niet”, aldus Lasmar tegenover de aanwezige media.