Sporting doet zaken met Fiorentina en bepaalt afkoopclausule op zestig miljoen

Na één seizoen komt er al een einde aan de samenwerking tussen Bruno Gaspar en Fiorentina. Sporting Portugal maakt de komst van de 25-jarige verdediger via officiële kanalen wereldkundig. Gaspar tekent in Lissabon een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de Portugese topclub verbindt.

Fiorentina houdt naar verluidt vijf miljoen euro over aan de verdediger, die nog een contract tot medio 2022 had in Florence. La Viola nam Gaspar een jaar geleden over van het Portugese Vitória Guimarães SC en telde vier miljoen euro neer voor zijn komst. De Portugees wist bij Fiorentina echter niet uit te groeien tot vaste waarde en speelde afgelopen seizoen totaal zeventien wedstrijden voor de club.

Gaspar keert nu weer terug in de stad waar hij jarenlang speelde. Tussen 2005 en 2015 stond de verdediger onder contract bij Benfica, maar die club liet hem transfervrij naar Vitória Guimarães vertrekken. Sporting Portugal haalt hem nu weer terug naar Lissabon en heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro opgenomen in zijn vijfjarige contract.