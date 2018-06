‘Real Madrid is de beste club ter wereld, maar ik ben gelukkig bij Tottenham’

Mauricio Pochettino werd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid toen Zinédine Zidane onlangs aankondigde dat hij zijn contract als trainer van de Koninklijke inleverde. De Argentijnse trainer reageerde in een eerder stadium al op de geruchten door te zeggen dat hij in Londen blijft en dat benadrukt hij donderdag in de Argentijnse media.

Zidane kondigde onlangs op een persconferentie zijn vertrek aan bij Real Madrid. Na drie keer op rij de Champions League te hebben gewonnen, vindt de Franse trainer het mooi geweest. Hoewel Guti de voornaamste kandidaat lijkt om het stokje over te nemen van Zizou, werd eerder Pochettino in verband gebracht met een overstap naar het Santiago Bernabéu. “Er is veel over gesproken de afgelopen dagen. Maar ik heb er alles al over gezegd en wil er niets aan toevoegen.”

“Het is duidelijk dat Real Madrid misschien wel de beste club ter wereld is”, vervolgt de manager van the Spurs in gesprek met Radio Rivadavia. “Voor een Argentijnse speler of trainer, zou het de top van een carrière betekenen. Maar ik ben gelukkig bij Tottenham, wat er ook gebeurt.”