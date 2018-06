Ajax weet andermaal toptalent te binden: ‘Dit voelt écht fantastisch'

Ryan Gravenberch heeft zijn eerste profcontract bij Ajax getekend, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De zestienjarige middenvelder heeft zijn handtekening onder een driejarige verbintenis gezet, die hem tot medio 2021 aan de Amsterdammers verbindt. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen in de Onder-19 van Ajax.

De Amsterdammers namen Gravenberch in 2010 over van amateurclub Zeeburgia. De middenvelder begon dit seizoen in de Onder-17 van Ajax, maar maakte halverwege de jaargang de overstap naar de Onder-19. Eerder dit seizoen kroonde Gravenberch zich tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de Youth League, door tot scoren te komen in het duel met Hammarby (1-5).

“Dit voelt écht fantastisch. Ik vind Ajax de mooiste club van de wereld en speel hier sinds kleins af aan, dus het is een prachtig moment. Mijn doel is om zo snel mogelijk in Ajax 1 te komen”, zegt Gravenberch op de website van Ajax. De middenvelder won eerder dit seizoen met de Onder-17 van Ajax de Future Cup, terwijl hij ook deel uitmaakte van de selectie van Oranje Onder-17 die vorige maand Europees kampioen wist te worden. Eerder op de dag wist Ajax ook Brian Brobbey aan zich te binden.