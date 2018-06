Tottenham Hotspur licht optie in aflopende verbintenis Vorm

Tottenham Hotspur heeft de optie in het aflopende contract van Michel Vorm gelicht, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De verbintenis van de 34-jarige is zodoende met één seizoen verlengd, waardoor hij tot medio 2019 vastligt in Noord-Londen. Vorm staat sinds medio 2014 onder contract bij the Spurs.

De Londenaren namen Vorm destijds over van Swansea City. De Nederlandse doelman is sindsdien stand-in van Hugo Lloris en kwam afgelopen vier jaar tot 43 wedstrijden in het shirt van Tottenham Hotspur, voornamelijk in bekertoernooien. Afgelopen seizoen kwam Vorm tot elf duels voor the Spurs, waarvan de meeste in de FA Cup: zeven stuks.

Afgelopen tijd werd door verschillende Engelse media gemeld dat Tottenham Hotspur bezig zou zijn met de opvolging van Vorm. Onder meer Alex McCarthy van Southampton zou in beeld zijn geweest om tweede doelman te worden bij the Spurs. Nu lijkt Vorm ook volgend seizoen dus de stand-in van Lloris te blijven, tenzij een club bereid is om komende zomer een transfersom voor hem op tafel te leggen.