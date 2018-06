Villarreal telt twintig miljoen euro neer en heeft gewenste spits binnen

Villarreal heeft zich versterkt met Karl Toko Ekambi, zo maakt de club donderdag bekend via de officiële kanalen. De in Parijs geboren Kameroense spits komt over van SCO Angers en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. Volgens diverse Spaanse en Franse media betaalt de club uit LaLiga twintig miljoen euro voor de aanvaller, die tot medio 2020 vast lag in Frankrijk.

De 25-jarige centrumspits werd opgeleid door Paris FC en vertrok in de zomer van 2014 naar FC Sochaux, uitkomend in de Ligue 2. Twee jaar later telde Angers een miljoen euro voor hem neer en daar ontwikkelde hij zich sterk. Het afgelopen seizoen kwam hij in 37 competitiewedstrijden tot 17 doelpunten. Toko Ekambi speelde tot dusver 17 interlands voor Kameroen en scoorde daarin 2 keer.

Toko Ekambi kwam woensdag al aan in Spanje en onderging met succes de medische keuring. De spits zette donderdag zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023 en wordt vrijdag gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever.