Dortmund presenteert WK-ganger: ‘Hoefde er niet lang over na te denken’

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Thomas Delaney, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 26-jarige Deense middenvelder komt over van Werder Bremen en tekent bij die Borussen een vierjarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de club verbindt. Volgens Duitse media houdt Werder 24 miljoen euro over aan Delaney.

In de strijd om Delaney heeft Borussia Dortmund onder meer aartsrivaal Schalke 04 afgetroefd. De 26-voudig Deens international speelde pas één seizoen voor Werder Bremen, dat hem in de zomer van 2017 voor twee miljoen euro overnam van FC Kopenhagen. Afgelopen seizoen speelde Delaney 36 wedstrijden voor Werder, waarin hij 3 keer scoorde en 6 assists leverde. De middenvelder verdiende daarmee een plaats in de Deense WK-selectie.

“Met Deense internationals heeft Borussia Dortmund altijd uitstekende ervaringen gehad. Delaney is een fysiek en mentaal sterke speler, die zijn winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de rest van de spelers”, zegt sportief directeur Michael Zorc op de website van Borussia Dortmund. Delaney toont zich zelf ook uitermate content met de overstap naar die Borussen. “Mijn wens is om ooit in de Premier League te spelen.”

“Maar toen Borussia Dortmund kwam, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Deze club hoort bij de beste tien van Europa en heeft sowieso het mooiste stadion in Europa. Ik kijk er enorm naar uit om voor deze club te spelen en in het geel-zwarte shirt prijzen te pakken”, besluit Delaney. Na Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) en Marwin Hitz (FC Augsburg) is de Deen de derde versterking van Borussia Dortmund.