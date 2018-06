Woede in Rotterdam: ‘Twee ongelooflijke blunders, echt beneden alle peil’

FC Emmen wist afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie af te dwingen door in het laatste tweeluik van de play-offs Sparta Rotterdam te verschalken. Zowel in de heenwedstrijd als het duel in Rotterdam hebben de Drentenaren volgens velen geluk gehad met de arbitrage. Ryan Sanusi is nog altijd vol ongeloof over de handelswijze van de arbitrage.

In de wedstrijd op De Oude Meerdijk weigerde arbiter Allard Lindhout een strafschop te geven na getrek van Alexander Bannink aan het adres van Stijn Spierings, ook nadat de videoscheidsrechter werd geraadpleegd. In de tweede confrontatie was het scheidsrechter Dennis Higler die weigerde een penalty te geven na een vermeende overtreding in het strafschopgebied.

"Twee ongelooflijke blunders, dat je in die belangrijke wedstrijd in zeer belangrijke fase, ook nog met behulp van videobeelden, niet kunt besluiten om een penalty te geven. Dat is echt beneden alle peil. Dat kon echt een game-changer zijn voor ons. Dat is echt wel iets wat bij ons pijn doet", zegt Sanusi in gesprek met FOX Sports.

"Maar je moet ook niet te veel gaan klagen, want je hebt zelf niets laten zien op het veld." Sanusi kan beamen dat men zich ‘genaaid’ voelde, maar Breuer wil zover niet gaan: "Het is verleidelijk om te zeggen dat je genaaid bent door de arbitrage. Tja, ze hebben het beoordeeld", aldus de routinier, die wel toegeeft dat hij tijdens de wedstrijden woede koesterde richting de arbitrage.