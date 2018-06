Woede richting blunderende Jurjus: ‘Dat gaat zich ook uiten op Instagram’

Roda JC Kerkrade degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie. Almere City FC bleek over twee wedstrijden de betere, waardoor de Limburgers in ieder geval een seizoen zijn veroordeeld tot Jupiler League-voetbal. Hidde Jurjus blunderde tijdens de confrontatie met Almere City FC en nadien was de doelman de gebeten hond.

"Ik kan je zeggen: als je zo'n degradatie meemaakt en het gevoel hebt dat je in de laatste wedstrijd verantwoordelijk bent voor die tegengoal, dat komt wel aan”, zegt Jurjus in gesprek met FOX Sports. "De agressie op de tribunes, de woede van de mensen. Dat gaat zich uiteindelijk ook uiten op Instagram”, aldus de 24-jarige keeper, die veel negatieve berichten van fans van Roda ontving.

“Zo werkt het helaas. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te lezen, maar als er dingen persoonlijk naar je toegestuurd worden, dan is dat helaas niet te missen. Je leert wel hoe je ermee om moet gaan." Jurjus werd gehuurd van PSV, waar hij nog tot medio 2021 vastligt. Volgens het Eindhovens Dagblad is een verkoop van de sluitpost mogelijk, maar zijn management denkt momenteel aan een verhuur.