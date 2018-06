‘Bayern neemt voor bedrag onder de tweehonderd miljoen telefoon niet op’

Robert Lewandowski heeft onlangs te kennen gegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en sindsdien is zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi druk bezig om een club te vinden die de Pool over wil nemen van Bayern München. De zoektocht van de belangenhartiger lijkt vooralsnog echter niet erg soepel te verlopen, aangezien der Rekordmeister niet zomaar bereid is om mee te werken aan een vertrek.

BILD meldt dat Bayern te kennen heeft gegeven dat Lewandowski, die nog vastligt tot medio 2021, alleen mag verkassen als er een voor de Duits landskampioen bevredigend bedrag op tafel komt. Dat Bayern het spel hoog speelt, blijkt uit het nieuws dat de telefoon niet wordt opgenomen als Zahavi aankomt met biedingen van onder de tweehonderd miljoen euro.

De zaakwaarnemer heeft zijn cliënt volgens de Duitse boulevardkrant inmiddels aangeboden bij Manchester United, Chelsea en Paris Saint-Germain, maar Lewandowski’s hart lijkt bij Real Madrid te liggen. Het vertrek van Zinédine Zidane zou in dat geval goed nieuws betekenen voor de 29-jarige spits, aangezien de Fransman naar verluidt niet helemaal overtuigd was van diens kwaliteiten.

De twee halve finales van de Champions League tegen Real afgelopen seizoen, waarin Lewandowski zich niet wist te onderscheiden, versterkten Zidane in deze opvatting. Nu de Fransman volgend seizoen niet meer aan het roer staat in het Santiago Bernabéu, staat de deur voor Lewandowski mogelijk weer op een kier. Het is echter de vraag of Real bereid is om de gewenste tweehonderd miljoen over te maken richting Beieren.