‘Justin Kluivert keert terug van vakantie om transfer af te ronden’

La Gazzetta dello Sport maakte twee dagen geleden al melding van een akkoord tussen Ajax en AS Roma over een transfer van Justin Kluivert en volgens de roze sportkrant is een overstap van de jonge aanvaller naar de Serie A nu helemaal aanstaande. Donderdag wordt namelijk gemeld dat Kluivert zijn vakantie heeft afgebroken om terug te keren naar Amsterdam.

La Gazzetta schrijft dat Kluivert vanochtend op Ibiza, waar hij op vakantie was met vrienden, het vliegtuig terug naar Nederland heeft gepakt. De negentienjarige vleugelspits zal in Amsterdam op bericht van zaakwaarnemer Mino Raiola wachten om naar Rome te vliegen. De belangenbehartiger was woensdag al in de Italiaanse hoofdstad om de laatste details door te spreken met technisch directeur Monchi.

De Spaanse sportbestuurder van i Giallorossi wil dit weekend de laatste details gladgestreken hebben en Kluivert door de medische keuring heen loodsen. Met de transfer van Kluivert, die over een tot volgend jaar doorlopend contract beschikt, zou in totaal 25 miljoen euro zijn gemoeid, waarvan 20 miljoen als vast bedrag en nog 5 miljoen aan prestatiebonussen en een eventuele doorverkoopclausule. Sky Italia houdt overigens vooralsnog een slag om de arm, door te stellen dat de onderhandelingen tussen Roma en Ajax nog in volle gang zijn.

Vader Patrick Kluivert volgt de situatie op de voet en liet in een eerder stadium aan het Argentijnse Olé weten van alle ontwikkelingen op de hoogte te worden gehouden: “Het is nu nog geen goed moment om naar Barcelona te gaan. Een club als Barça zou hem nu niet verder helpen, aangezien hij zich rustig, stap voor stap, verder moet ontwikkelen. Ik zal hem hoe dan ook steunen, hij is sneller dan ik was, kan twee of drie tegenstanders voorbij en kan nog beter worden. We zullen serieus onderhandelen, waarbij zij het project moeten uitleggen, wat ze van hem verwachten. Mijn zoon zal daarna beslissen of hij het voorstel accepteert.”