Voetbalzone WK manager: welke middenvelders moet je selecteren?

Je hebt nog zeven dagen om jouw droomelftal samenstellen van spelers die naar het WK gaan in onze Voetbalzone Manager App (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store). Om je een handje te helpen om een winnend team op te stellen, zet Voetbalzone een aantal tips op een rij. Vandaag de machinekamer van het team: de middenvelders.



Waar moet ik op letten bij het kiezen van een middenvelder?

Basisplek: 2 punten

Invalbeurt: 1 punt

Assist: 3 punten

Rode kaart: -5 punten

Gemiste strafschop: -3 punten

Doelpunt: 6 punten

Bij het kiezen van middenvelders is het belangrijk om te letten op het aantal punten dat ze voor jouw team kunnen vergaren. Daarom heb je eigenlijk weinig aan verdedigende middenvelders of spelers die nauwelijks doelpunten of assists verzorgen. Spelers als Sergio Busquets, N’Golo Kanté en Casemiro zijn uiteraard geweldige voetballers, maar zorgen normaal gesproken vanuit hun defensieve rol nauwelijks voor doelpunten en assists. Bovendien moet je spelers vermijden die nog weleens een kaart pakken, wat een rode prent leidt tot minpunten.

Het is dus belangrijk om middenvelders te kiezen die vaak betrokken zijn bij doelpunten. Dan kom je vaak bij aanvallende middenvelders of vleugelaanvallers, die tot middenvelders worden gerekend, uit. Daarnaast is het uiteraard verstandig om spelers te selecteren waarvan je denkt dat ze het met hun land ver kunnen schoppen op het WK. Want hoe langer ze in het toernooi blijven, hoe meer punten ze in potentie kunnen pakken.



Wat zijn op dit moment de duurste zeven middenvelders?

Kevin De Bruyne (België/Manchester City) - 7,4 miljoen

De middenvelder was afgelopen seizoen een absolute smaakmaker bij Manchester City, met 12 doelpunten en 21 assists in 52 wedstrijden. De vraag is echter in hoeverre De Bruyne deze vorm na een lang seizoen kan doortrekken bij de Rode Duivels. In 61 interlands voor België zorgde hij tot dusver voor 14 doelpunten en 26 assists, al wist hij in de laatste twee oefeninterlands niet heel erg te overtuigen.

Philippe Coutinho (Brazilië/Barcelona) - 7,4 miljoen

Na Neymar is Coutinho waarschijnlijk de belangrijkste speler bij Brazilië, dat behoorlijke kansen wordt toegedicht om het WK te winnen. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller zorgde dit seizoen voor 22 doelpunten en 14 assists in 42 wedstrijden voor Liverpool en Barcelona. De Braziliaan is dus geregeld goed voor een doelpunt en een assists én pakte nog nooit een rode kaart in het profvoetbal.

Eden Hazard (België/Chelsea) - 7,3 miljoen

In het systeem van de Belgische bondscoach Roberto Martínez lijkt Hazard ‘gewoon’ als vleugelaanvaller te gaan spelen, maar in het spel wordt hij gerekend als middenvelder. Ondanks de relatief hoge prijs lijkt de aanvaller van Chelsea een uitstekende koop te zijn. Ook als aanvallende middenvelder zorgt de aanvoerder van de Rode Duivels voor de nodige doelpunten en assists. In de oefeninterland tegen Egypte (3-0) liet Hazard blijken uitstekend in vorm te zijn, door voor de tweede Belgische treffer te tekenen.

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) - 7,3 miljoen

Indien Salah tijdig hersteld is van de schouderblessure die hij opliep in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1), lijkt hij in de Egyptische ploeg als rechtsbuiten te gaan spelen. Ondanks dat de aanvaller een buitengewoon goed seizoen kende, is het een risico om hem op te nemen in jouw WK-elftal. Egypte maakte in de recente oefeninterlands geen al te sterke indruk en het is allerminst zeker of Salah de Farao’s in de groepsfase op sleeptouw kan nemen.

Dries Mertens (België/Napoli) - 7,2 miljoen

Nog een aanvaller die in het spel als middenvelder gerekend wordt. Evenals Hazard lijkt Mertens een rol als vleugelaanvaller te krijgen in de formatie van Martínez en in dat geval kan Mertens een zeer goede koop zijn. In het shirt van Napoli verzorgde hij dit seizoen 22 doelpunten en 12 assists in 49 wedstrijden. Op het WK zal hij bij de Rode Duivels met Hazard en Romelu Lukaku de doelpunten moeten verzorgen. In een groep met Panama, Tunesië en Engeland zou de Belgische aanvalslinie al voor de nodige treffers kunnen zorgen.

Isco (Spanje/Real Madrid) - 7,2 miljoen

Bij Real Madrid was de 27-voudig Spaans international afgelopen seizoen niet altijd een vaste waarde, maar bij Spanje is hij dat de laatste tijd wel. De middenvelder verzorgde in zijn laatste acht interlands zeven doelpunten en twee assists. Het is tevens aannemelijk dat Spanje ver zal komen op het WK, waardoor Isco in potentie de nodige punten kan opleveren.

Christian Eriksen (Denemarken/Tottenham Hotspur) - 7,2 miljoen

De voormalig Ajacied schoot Denemarken in Dublin hoogstpersoonlijk naar het WK met drie doelpunten in de beslissende play-off tegen Ierland. Bij de Denen zullen de nodige doelpunten en assists tijdens het WK van Eriksen moeten komen. Het is echter een risico om de middenvelder van Tottenham Hotspur aan jouw team toe te voegen, omdat het aannemelijk is dat Denemarken het niet verder schopt dan de tweede ronde.



Welke middenvelders zijn de dark horses dit WK?

Ivan Perisic (Kroatië/Internazionale) - 6,8 miljoen

Kroatië geldt tijdens het komende WK als een outsider en het zou dus niet onverstandig zijn om één of meerdere Kroaten in je team op te nemen. Perisic, die normaal gesproken als vleugelaanvaller speelt, is een speler die geregeld betrokken is bij een doelpunt, al is dat bij de Kroatische ploeg al een tijdje geleden. Bij Internazionale zorgde de aanvaller dit seizoen voor 11 doelpunten en 11 assists in 39 wedstrijden. Je zou overigens ook kunnen kiezen voor zijn ploeggenoten Luka Modric (6,9 miljoen), Ivan Rakitic (6,5 miljoen) en Mateo Kovacic (6,1 miljoen).

Xherdan Shaqiri (Zwitserland/Stoke City) - 6,7 miljoen

In theorie zou Zwitserland een groep met Brazilië, Servië en Costa Rica kunnen overleven. Als dat het geval is, lijkt er een rol weggelegd voor sterspeler Shaqiri. De vleugelaanvaller van Stoke City leverde 20 doelpunten en 18 assists in 69 interlands voor Zwitserland. Nadeel is dat het toernooi er voor de Zwitsers na de tweede ronde weleens op zou kunnen zitten, omdat men waarschijnlijk als tweede gaat eindigen in de groep achter Brazilië en daarna een groepswinnaar treft in de achtste finale.

Thiago Alcántara (Spanje/Bayern München) - 6,7 miljoen

Een relatief goedkopere optie in de Spaanse ploeg. Thiago is doorgaans geen veelscorende middenvelder, maar pikt geregeld een doelpunt of een assist mee. Afgelopen seizoen tekende de middenvelder namens Bayern München voor zeven doelpunten en vier assists.

Hirving Lozano (Mexico/PSV) - 6,3 miljoen

De vleugelaanvaller van PSV moet één van de smaakmakers bij Mexico worden, dat waarschijnlijk met Zweden en Zuid-Korea moet strijden om de tweede plaats in Groep F. De doelpunten en assists zullen deels van Lozano moeten komen. In zijn eerste seizoen bij PSV zorgde de Mexicaan direct voor negentien doelpunten en elf assists, terwijl hij in de Mexicaanse ploeg ook al zeven treffers achter zijn naam heeft staan.

Sergej Milinkovic-Savic (Servië/Lazio) - 5,7 miljoen

De gewilde middenvelder van Lazio is in principe voor een prikkie toe te voegen aan jouw elftal. Met 14 doelpunten en 9 assists kende Milinkovic-Savic een redelijk productief seizoen in de Serie A. Servië lijkt met Zwitserland te gaan strijden om de tweede plaats in Groep E en beschikt in ieder geval over een uitstekend middenveld. De vraag is alleen of daar plaats is voor Milinkovic-Savic, die pas drie interlands achter zijn naam heeft staan.

Piotr Zielinski (Polen/Napoli) - 5,7 miljoen

In een groep met Senegal, Colombia en Japan heeft Polen een redelijke kans om poulewinnaar te worden. Alle ogen zullen bij de Poolse ploeg gericht zijn op Robert Lewandowski, maar bondscoach Adam Nawalka heeft ook een aantal uitstekende middenvelders tot zijn beschikking. Eén daarvan is Zielinski, die ook weleens als rechtsbuiten speelt bij Polen. Bij Napoli verzorgde de middenvelder afgelopen seizoen 7 doelpunten en 3 assists in 47 wedstrijden, terwijl hij in de laatste oefeninterland van Polen in maart tegen Zuid-Korea ook trefzeker was.

Giorgian de Arrascaeta (Uruguay/Cruzeiro) - 5,6 miljoen

De kans lijkt groot dat Uruguay de groepsfase van het WK in ieder geval overleeft, waardoor het Zuid-Amerikaanse land een behoorlijke kans heeft om in ieder geval tot de kwartfinale te reiken. Met een uitstekende verdediging én een goede aanval beschikt Uruguay over een aantal sterke punten. Een scorende middenvelder in de selectie is De Arrascaeta, die voor het Braziliaanse Cruzeiro speelt. Een klein risico is het selecteren van deze middenvelder wel, omdat het niet zeker is of hij in de basiself zal spelen.



