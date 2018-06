‘Sevilla wil Brands voor zijn en benadert zaakwaarnemer Dost’

Bas Dost lijkt op weg naar de uitgang bij Sporting Portugal. De spits was samen met zijn ploeggenoten en de technische staf van Sporting vorige maand betrokken bij een incident waarbij vijftig hooligans op het trainingscomplex om zich heen sloegen. Dost, die een hoofdwond opliep bij de confrontatie, staat volgens Marca in de nadrukkelijke belangstelling van Sevilla.

De interesse van de Andalusiërs is niet nieuw; Dost werd al vaker in verband gebracht met de LaLiga-club. De Spaanse krant meldt donderdag echter dat Sevilla nu daadwerkelijk werk gaat maken van de komst van de voormalig Oranje-international. De eerste contacten zijn reeds gelegd en door het nieuwe bewind bij Sevilla zou de club nu zijn slag willen slaan.

De Spaanse club ondervindt echter hevige concurrentie voor Dost, die zijn contract mogelijk gaat ontbinden bij Sporting. Ook Newcastle United en het Everton van director of fooball Marcel Brands hebben het voorzien op Dost. Pablo Machín, de nieuwe trainer van Sevilla, zou echter graag zien dat de Nederlander na de zomer actief is in Spanje.