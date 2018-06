Conflict bij FC Emmen door promotie: ‘Hoe halen ze dit in hun hoofd?’

FC Emmen promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie, maar clubwatcher Dirk van der Kaap, die de Drentenaren al sinds 1985 volgt, heeft te horen gekregen dat hij niet mee verhuist naar het hoogste niveau in Nederland. De vrijwilliger wordt vervangen door een professionele persvoorlichter, zo kreeg hij onlangs te horen van de club.

De verslagen van de 75-jarige Van der Kaap waren wekelijks te lezen op de website van de club. De pensionado zegt in gesprek met het Dagblad van het Noorden dat hij slachtoffer is geworden van de promotie: "Ik kreeg te horen dat met de gang naar de Eredivisie alles gaat veranderen bij de club en dat er een professionaliseringsslag wordt gemaakt."

"Volgens mij hebben ze geen flauw benul wat ik allemaal heb gedaan", vertelt Van der Kaap, die een onkostenvergoeding kreeg voor zijn verschillende werkzaamheden. Hij maakte de presentatiegids, schreef een pagina voor het weekblad, voor het programmaboekje, bezocht de wedstrijden van het eerste uit en thuis en volgde de jeugdopleiding. "Heel intensief. Er zat een veertigurige werkweek in."

Van der Kaap kreeg te horen dat hij nog wel betrokken kon blijven bij de jeugdopleiding, maar hij bedankte voor de eer. "Ik heb twee seizoenkaarten voor het leven, maar ze zien me er voorlopig niet weer. Dan moet er wel heel wat gebeuren. Hoe halen ze dit in hun hoofd? Emmen staat niet bekend als een warme club. Dat blijkt wel weer."

Directeur Wim Beekman reageert: "Het verbaast me, dit heeft hij niet tegenover ons zo uitgesproken. Dit is niet de manier waarop we afscheid willen nemen van Dirk van der Kaap. Sterker nog, we willen graag dat hij over de jeugd blijft schrijven en het archief blijft beheren voor FC Emmen. Van der Kaap heeft ontzettend veel voor de club gedaan. Daar hebben we heel veel waardering voor. Hopelijk geldt in dit geval: komt tijd, komt raad."