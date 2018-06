Fortuna heeft met nieuwe trainer staf compleet voor Eredivisie

René Eijer zwaait volgend seizoen de scepter bij Fortuna Sittard, zo heeft de promovendus donderdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De 55-jarige trainer werd de afgelopen maanden na het ontslag van Sunday Oliseh al vaak genoemd en Eijer heeft nu zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in Sittard.

Eijer zal worden bijgestaan door de van PSV overgekomen Kristof Aelbrecht en Kevin Hofland, zijn beoogde opvolger voor de langer termijn. De nieuwe hoofdcoach kijkt uit naar de samenwerking: “De cirkel is nu rond. Ooit mocht ik Kevin als beginnend trainer in de A-jeugd bij Fortuna begeleiden op weg naar zijn profcarrière. Nu kruisen onze wegen zich wederom en mag ik zijn mentor zijn aan het begin van zijn trainersloopbaan. Dat ik hoofdtrainer mag worden bij een BVO is prachtig”, vertelt hij.

Eijer was tussen 1981 en 1993 als voetballer actief bij Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse, waarna een lichte vorm van MS hem dwong tot een vervroegd pensioen. Zijn aandoening heeft echter geen invloed op zijn trainerschap en Eijer was de afgelopen 25 jaar in verschillende functies actief in de voetballerij, waaronder als assistent van Bert van Marwijk bij Fortuna, scout bij VVV en Roda JC Kerkrade en trainer van het tweede elftal van PSV.

Hofland is opgetogen over de hernieuwde samenwerking met Eijer: “Ooit kreeg ik hier als jeugdspeler de kans en nu als assistent-trainer. Daar ben ik de club eeuwig dankbaar voor. Dat wil ik terugbetalen door Fortuna structureel te houden op het niveau waar het thuishoort. Aan de hand van en samen met René kan ik me nu verder gaan ontwikkelen, om uiteindelijk als trainer op eigen benen te kunnen staan.”