VIDEO - België krikt vertrouwen op met uitblinkende Hazard

België krikt vertrouwen op met uitblinkende Hazard

De nationale ploeg van België boekte woensdag een 3-0 overwinning op Egypte. Eden Hazard was in de eerste helft de belangrijkste man aan de kant van De Rode Duivels, maar na de pauze liet het team van bondscoach Roberto Martínez weinig meer zien. In de slotfase maakte Marouane Fellaini nog wel een doelpunt. De samenvatting van het oefenduel is hieronder te bekijken.