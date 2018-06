‘Als Barcelona of Real Madrid belt, dan moet hij vertrekken’

Harry Kane is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de beste spitsen van de wereld. De aanvaller maakte sinds zijn debuut in 2011 voor Tottenham Hotspur 140 doelpunten en wordt al maanden in verband gebracht met een transfer. Onder meer Real Madrid zou belangstelling hebben voor de 24-jarige Kane.

Roman Pavlyuchenko, voormalig aanvaller van the Spurs en sinds januari clubloos, adviseert de Engelsman om de kans te grijpen als die zich voordoet: “Als Barcelona of Real Madrid hem belt, dan ja, dan moet hij vertrekken. Maar voor een team in de middenmoot van Spanje of Italië is het het niet waard”, aldus Pavlyuchenko tegenover Goal.

“Hij moet eerst voor zichzelf bepalen wat hij wil, maar als Barcelona en Real zich melden, dan is het normaal dat hij daar naartoe wil. Tottenham is een grote club, maar doet niet mee in de laatste fase van de Champions League. Als Kane verder wil komen, dan moet hij als vanzelfsprekend naar een grotere club vertrekken”, gaat de Rus verder.

Pavlyuchenko speelde samen met Kane, maar vertrok in 2012 naar Lokomotiv Moskou. Nadien kwam hij uit voor Kuban Krasnodar, Ural en Ararat Moskou. “Veel clubs willen Kane nu hebben, dus ik kan alleen maar zeggen: ‘goed gedaan’. Hij is erg efficiënt en ik ben heel blij voor hem. Hij is een geweldige speler voor Tottenham Hotspur.”