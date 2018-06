Promovendus wekt frustratie: ‘Drie weken verder en ik heb nog niks gehoord’

De Graafschap promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie en de Superboeren hebben reeds vijf aanwinsten bekendgemaakt om volgend seizoen degradatie te voorkomen. De promovendus gaat het nieuwe seizoen hoogstwaarschijnlijk in zonder Filip Bednarek, want het contract van de doelman loopt deze zomer af.

"Als we zouden promoveren zou ik open staan voor een langer verblijf en zou er een gesprek komen", zegt de 25-jarige Bednarek tegenover Regio8. "Maar blijkbaar kom ik niet in de plannen voor. We zijn nu drie weken verder en ik heb nog niks gehoord. Dat lijkt me dan een gesloten boek, want er worden voldoende spelers gecontracteerd." De doelman is zodoende transfervrij, een status die hij ook had na zijn periodes bij FC Utrecht en FC Twente.

"Dit is al de derde keer in mijn prille carrière dat ik transfervrij ben. De vorige twee keer kwam het goed, terwijl ik geen duels had gespeeld. Nu heb ik er meer dan tachtig gespeeld en een goed seizoen met promotie achter de rug." Bednarek koestert echter geen wrok richting de Doetinchemmers: "Ik heb De Graafschap veel meer te danken dan te verwijten. Het belangrijkste is dat ik door supporters word herinnerd als iemand die alles gaf."