PEC Zwolle dwingt optie tot koop af bij PSV: ‘Ik wil gaan vlammen’

Kenneth Paal speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De club uit Overijssel maakt via de officiële kanalen bekend dat de tot linksback omgeturnde middenvelder wordt gehuurd van PSV en dat men een optie tot koop heeft bedongen.

“Ik heb aan de Eredivisie mogen ruiken bij PSV en ben blij dat ik me in Zwolle verder mag ontwikkelen”, zegt de twintigjarige Paal. “Op mijn leeftijd is het goed dat ik wekelijks minuten maak op een hoog niveau. Ik ga dan ook mijn stinkende best doen om dit bij PEC te bewerkstelligen. De zomerstop is pas net begonnen, maar ik kijk er nu al naar uit om mijn teamgenoten, de supporters en iedereen binnen de club te begroeten. In het nieuwe seizoen wil ik gaan vlammen.”

“In Kenneth zien wij een directe versterking voor de positie op linksachter”, vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp. “Het afgelopen seizoen, maar ook daarvoor hebben wij hem veelvuldig in actie gezien. Van origine is deze speler een middenvelder die is omgeturnd tot linksback. Bij Jong PSV heeft Kenneth die rol zich eigen gemaakt en uitermate goed vervuld. Afgelopen seizoen bonsde hij dan ook al op de deur van het eerste, met een zestal optredens als resultaat.”

“Bij PEC krijgt Kenneth de kans om op het hoogste niveau meer speelminuten te maken en te laten zien wat hij nog meer in zijn mars heeft. Bovendien hebben wij in het contract opgenomen dat bij goed functioneren er een optie tot koop kan worden gelicht.” Paal, international van Oranje Onder-20, speelde tot dusverre zes wedstrijden in het eerst elftal van het PSV van trainer Phillip Cocu.