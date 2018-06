Kane verbaasd over door FIFA opgegeven gewicht: ‘Dat weeg ik zeker niet’

Harry Kane maakt zich met de nationale ploeg van Engeland momenteel op voor het WK in Rusland. De spits van Tottenham Hotspur zegt in gesprek met the Independent topfit te zijn, ondanks het opmerkelijke feit dat FIFA de aanvaller van Engeland schat op 98 kilo, waarmee Kane de op één na zwaarste speler op het WK zou zijn.

“De jongens kwamen gistermiddag naar me toe en zeiden dat mijn gewicht op 98 kilo is gezet. Ik weet niet of ze het al veranderd hebben, maar ik weeg zeker geen 98 kilo. Ik weeg normaal 89 tot 90 kilo. We wegen bijna dagelijks”, aldus de goaltjesdief. Volgens de wereldvoetbalbond komt de informatie van de nationale bonden, maar ook de Engelse FA stelt dat Kane slechts 89 kilo weegt.

De Britse media stellen dat het waarschijnlijk om een tikfout gaat, waarbij eerst de 9 is ingetikt en daarna de 8. Kane zegt helemaal fit te zijn voor het WK: “Ik voel me echt goed. De trainingen zijn heel intensief. Iedereen vecht voor zijn plaats en dat komt ten goede aan onze fitheid. Het waren tot nu toe zware dagen, maar dat is ook wat we nodig hebben”, zegt de Engelsman, die hoopt ver te komen op het WK.

“Het is belangrijkste is dat we weten dat het dit keer anders kan. Het is zwaar geweest voor Engeland, want in de afgelopen vijftig jaar hebben we niets gewonnen. We moeten gefocust blijven en ons geen zorgen maken over wat er in het verleden allemaal is gebeurd. We hebben nu een ander team met een andere identiteit.” Op 18 juni begint het toernooi voor Engeland met een wedstrijd tegen Tunesië.