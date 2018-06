Kat op het veld tijdens wedstrijd levert Besiktas boete van 34 mille op

Besiktas is bestraft door de UEFA. De tuchtcommissie van de voetbalbond heeft de club uit Istanbul een boete opgelegd van 34.000 euro omdat de trappen tijdens de wedstrijd tegen Bayern München werden geblokkeerd, er spullen op het veld werden gegooid en er een kat op het veld liep.

Scheidsrechter Michael Oliver moest de wedstrijd tegen Bayern een paar minuten stilleggen omdat de rode kater over de grasmat rende van Vodafone Park. De UEFA legde Besiktas ‘inefficiënte organisatie’ ten laste en die aanklacht heeft nu geleid tot een boete.

Besiktas verloor in eigen huis met 1-3 van Bayern en in Beieren had men ook al verloren, met 5-0. De doelpunten in Besiktas werden gemaakt door Thiago Alcántara, Sandro Wagner en Gökhan Gönül (eigen treffer).