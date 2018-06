Wie wint het WK in Rusland? De favorieten, outsiders en underdogs

Wie volgt Duitsland op als wereldkampioen? Weten de Duitsers hun titel te prolongeren, maakt Spanje de favorietenrol waar of is het eindelijk weer eens de beurt aan Brazilië? Met 32 deelnemers is niet eenvoudig om te voorspellen welke deelnemer er in Moskou met de eindzege aan de haal gaat. Met het eindtoernooi voor de deur kijken we naar de favorieten, outsiders en underdogs.

De favorieten op het WK

Volgens de meeste bookmakers is Brazilië de absolute topfavoriet. Bondscoach Tite beschikt over een brede selectie en Neymar heeft in aanloop naar het WK laten zien dat hij volledig hersteld is van zijn blessure. Bij zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen Kroatië liet de sterspeler direct zien dat hij weer helemaal terug is. De Goddelijke Kanaries plaatsten zich met overtuiging voor het WK, daar het kwalificatietoernooi met een voorsprong van tien punten op achtervolger Uruguay werd gewonnen. Het zal echter niet eenvoudig worden om de groepsfase te overleven, daar Servië, Costa Rica en Zwisterland geen gemakkelijke tegenstanders zijn.

Zoals op vrijwel ieder groot eindtoernooi behoort Duitsland ook dit jaar weer tot de absolute favorieten. In 2014 werd de ploeg van bondscoach Joachim Löw wereldkampioen en vorig jaar werd de Confederations Cup gewonnen, en dat met een team zonder de grote Duitse sterren. In een groep met Mexico, Zweden en Zuid-Korea is de verwachting dat die Mannschaft eerste wordt in de poule. Afgaand op de laatste toernooien kunnen erop rekenen dat Duitsland ver gaat komen.

Ook Spanje maakt een goede kans om het WK te winnen. De huidige ploeg van bondscoach Julen Lopetegui is niet meer het team dat het internationale voetbal van 2008 tot 2012 domineerde, maar met spelers als bijvoorbeeld Sergio Ramos, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Thiago Alcántara en Isco beschikt Spanje over bijzonder veel kwaliteit. Het WK in Brazilië verliep voor la Furia Roja rampzalig, want het hield bij de groepsfase al op. Ook dit jaar is het op voorhand niet zeker dat Spanje de poule weet te overleven, want met Europees kampioen Portugal, Marokko en Iran als tegenstanders wordt het niet makkelijk.

Behalve Brazilië, Duitsland en Spanje wordt er ook veel van Frankrijk verwacht. Twintig jaar na het behalen van de wereldtitel in eigen land, hopen les Bleus de favorietenrol waar te maken. Frankrijk beschikt in de breedte misschien wel over de meeste kwaliteit en met een voorhoede bestaande uit onder anderen Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé zijn de verwachtingen torenhoog.

WK 2018 outsiders

Volgens critici is de wereldtitel het enige wat nog ontbreekt om Lionel Messi de beste speler aller tijden te noemen. Vier jaar geleden had hij de wereldtitel voor het grijpen, maar gooide Mario Götze met zijn doelpunt in de finale roet in het eten voor Messi en Argentinië. De verliezend WK-finalist van 2014 behoort dit jaar niet tot de grootste kanshebbers. Kwalificatie voor het eindtoernooi werd immers met moeite afgedwongen en in maart werd nog met 6-1 verloren van Spanje. Behoudens een van de beste voorhoedes ter wereld, is de Argentijnse selectie over de gehele breedte minder sterk dan de eerder genoemde landen.

België behoort ondanks de Gouden Generatie niet tot de absolute topfavorieten, maar kan gezien de kwaliteit in de selectie wel heel ver komen. Nog nooit maakten de Rode Duivels zoveel kans om een eindtoernooi te winnen als nu. Met spelers als Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku beschikt bondscoach Roberto Martinez over enorm veel kwaliteit. In 2014 werd de kwartfinale van het WK bereikt en twee jaar geleden hield het EK ook op bij de kwartfinale. De Belgen hopen in Rusland verder te komen. In een groep met Engeland, Panama en Tunesië moet de eerste fase geen problemen opleveren.

Europees kampioen Portugal maakt volgens de bookmakers weinig kans op WK-winst, maar met Cristiano Ronaldo in de ploeg is van alles mogelijk. Ook twee jaar geleden behoorden de Portugezen niet tot de favorieten en werd Frankrijk in de finale verslagen. Het zal voor Portugal niet eenvoudig worden om de groepsfase te overleven met Spanje, Marokko en Iran als tegenstanders.

De underdogs

Engeland ging de laatste toernooien vaak gebukt onder de enorme druk. De verwachtingen waren altijd hoog, maar dat is dit jaar anders. The Three Lions hebben veel kwaliteit, maar lang niet zoveel als bovenstaande landen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate plaatste zich met gemak voor het WK en bleven aardig overeind in de oefenwedstrijden tegen Brazilië (0-0), Duitsland (0-0) Italië (1-1) en Nederland (0-1 winst). Zonder de hoge verwachtingen kan Engeland misschien wel eens gaan verrassen.

Tweevoudig wereldkampioen Uruguay behoort ook tot de underdogs. Luis Suárez en zijn ploeggenoten plaatsten zich overtuigend voor het WK in het zware kwalificatietoernooi van de CONMEBOL door als tweede te eindigen. Met Suárez en Edinson Cavani beschikt Uruguay tot twee van de beste aanvallers ter wereld en kan het land gaan verrassen.

Kroatië eindigde twintig jaar geleden als derde op het WK in Frankrijk door Nederland in de troostfinale te verslaan, maar wist daarna dergelijk succes niet meer te evenaren. In 2002, 2006 en 2014 kwamen de Kroaten niet verder dan de groepsfase. Ook dit jaar gaat het een lastig worden, daar Kroatië zich via de play-offs wist te plaatsen voor het mondiale eintoernooi. Toch kan de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic gaan verrassen met spelers als Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic en Mario Mandzukic.