Duits international geeft ritueel prijs: ‘Ik ga niet zonder parfum het veld op’

Julian Draxler hecht veel waarde aan zijn uiterlijk, zo geeft de international van Duitsland aan tegenover Bunte. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Paris Saint-Germain, die onder andere reclame maakt voor Hugo Boss, zegt dat hij zichzelf veelvuldig voorziet van een aangename parfum, ook vlak voordat hij op het veld stapt.

“Of het nou een training of wedstrijd is: ik ga niet zonder parfum het veld op”, vertelt de 24-jarige Draxler. “Vaak vragen mijn collega's of ik wel goed bij mijn hoofd ben. Voor iedere wedstrijd heb ik een ritueel en ik heb de gewoonte om mijn toilettas erbij te pakken en twee à drie keer mij te bespuiten met parfum. Dat geeft mij een geluksgevoel.”

Draxler geeft aan dat hij niet de enige ijdele voetballer is: “Het is een cliché dat voor iedereen geldt: we zijn zeer, zeer ijdel”, aldus de Duitser, die toegeeft dat zijn kledingstijl is veranderd sinds zijn transfer naar de Franse hoofdstad. “Je kan soms de straat opgaan met iets gewaagdere kleding zonder dat mensen je vreemd aankijken. Ik heb ook veel schoenen, alle mogelijke soorten. Ik schat ongeveer zeventig paar.”