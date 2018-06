‘Sané heeft nog niet de status van een Müller of Özil’

Joachim Löw besloot Leroy Sané niet mee te nemen naar het WK en dat kwam de bondscoach op veel kritiek te staan. Mats Hummels lijkt echter te stellen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat een type voetballer als Sané wordt geselecteerd voor een eindronde, zo vertelt de verdediger in een interview met de Duitse media.

“Hij heeft hier niet de status van Thomas Müller of Mesut Özil. Het duurt even voordat je bij de nationale ploeg dezelfde status hebt verworven als bij je club”, aldus Hummels, die vervolgens gevraagd wordt of de nieuwe generatie voetballers misschien ‘onvoorwaardelijke doorzettingskracht’ mist: “Het is opvallend dat de jeugd andere type spelers voortbrengt dan tien, twaalf jaar geleden, toen spelers zoals ik kwamen kijken.”

“Dit is een nieuwe generatie. De spelers gedragen zich anders en ook extremer door alle social media.” De 29-jarige Hummels meent dat de jongere generatie te veel gepamperd wordt: “Toen ik de jongste was, heb ik altijd de doelen gedragen. Dat hoort er gewoon bij. Het is opvallend dat een achttienjarige van tegenwoordig niet meer begrijpt waarom hij een doel moet dragen. Misschien is het gerechtvaardigd om daar je vraagtekens bij te plaatsen, maar aan de andere kant hoort het er ook een beetje bij.”

“Vroeger durfden de jonge voetballers niet eens op de massagetafel plaats te nemen als een ander al een afspraak had. De nieuwe generatie moet weten dat zij eerst voor haar plekje moet vechten. In de eerste weken bij Bayern heb ik niet één woord in de kleedkamer gezegd en sprak ik enkel met Stephan Fürstner en Michael Rensing, omdat ik hen nog van de amateurs kende. Tegen de anderen zei ik enkel ‘hallo’. Het gaat tegenwoordig veel sneller. Iemand gedraagt zich na één week al alsof-ie er drie weken voetbalt.”

Het hebben van een groot ego hoeft echter niet per se slecht te zijn, voegt Hummels er aan toe: “Misschien helpt dat grote gevoel van eigenwaarde om sneller goed te presteren. Dat kan zijn. Misschien heeft het mij juist geremd om op mijn zeventiende te presteren bij Bayern doordat ik zo terughoudend was.” Hummels speelde tot dusverre 85 wedstrijden voor Bayern en in dienst van die Mannschaft staat de teller op 63 interlands.