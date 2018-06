Steunpilaar van Bayern München spreekt zich uit: ‘Ik blijf hier’

David Alaba laat er geen misverstand over bestaan: hij blijft bij Bayern München. De 25-jarige linksback wordt al maanden in verband gebracht met Real Madrid en Barcelona, maar is niet van plan om te vertrekken uit Beieren.

“Ik blijf bij Bayern”, vertelt de Oostenrijks international in een interview metBILD. “Ik voel mij zeer goed in München en meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen.” Alaba staat sinds de zomer van 2008 onder contract bij Bayern; hij kwam toen voor anderhalve ton over van Austria Wien.

Alaba speelde 301 wedstrijden voor Bayern en daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 39 assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2021. Over de geruchten over een eventueel vertrek van spelers als Robert Lewandowski en Jérome Boateng kan Alaba ‘niets zeggen’.

De linkspoot is er hoe dan ook van overtuigd dat Bayern competitief blijft: “Met onze selectie hebben we absoluut de potentie om zeer ver te komen in de competitie”, doelt hij op de Champions League. In de afgelopen vijf jaar strandden Bayern en Alaba vier keer in de halve finale en één keer in de kwartfinale van het miljardenbal.