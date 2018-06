Gewild ‘supertalent’ (7) tekent bij Feyenoord: ‘Link met Messi is snel gelegd’

Feyenoord verwelkomt Messah Ranu. De pas zevenjarige voetballer verlaat amateurclub Zwaluw VFC uit Vught, zo bevestigt zijn vader in gesprek met het Brabants Dagblad. Ook onder andere Ajax was geïnteresseerd, maar de familie heeft ervoor gekozen om Ranu te laten voetballen in Rotterdam.

"Hij had een klik met en een goed gevoel bij Feyenoord. Het was er gemoedelijker dan in Amsterdam", aldus vader annex trainer Esli. "Bij Ajax moesten we verhuizen. Alles omgooien voor alleen voetbal is het niet waard. Ik heb een gezin met nog twee dochters. Bovendien wonen de vriendjes in Vught." Ranu senior stelt dat zijn zoon een 'bijzonder talent' heeft. "Van wie hij het heeft? Beide opa's en zijn vader. Voetbal zit bij ons in het bloed."

Scouts uit heel Nederland stonden naar verluidt in de rij voor Messah. Het talent liep eerder onder meer stage bij Ajax, PSV, Vitesse en Willem II. "Een supertalentje", zegt een vader van een ploeggenoot van Messah. "De link met Messi is snel gelegd. Bij de mini's glipte hij al overal doorheen. We gaan hem missen. Niet alleen als voetballer. Ook als persoontje. Mijn zoon was wat verlegen. Messah heeft hem complimenten gegeven. Daar groeit een kind van."