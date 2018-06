Messi juicht komst Griezmann toe: ‘We zouden elkaar begrijpen’

Antoine Griezmann wordt al maanden in verband gebracht met Barcelona en Lionel Messi ziet de aanvaller van Atlético Madrid en de Franse ploeg graag verwelkomen. “Hij is een geweldige speler en ik denk dat we elkaar op het veld zouden begrijpen”, zegt de Argentijn in een interview met Mundo Deportivo.

“Hij gaat door een buitengewone periode in zijn carrière”, weet Messi, die versterking voor Barcelona altijd toejuicht. “Hoe meer kwaliteit, hoe beter. Hoe Griezmann in ons systeem zou passen? Dat is iets wat de trainer moet uitvogelen. We willen het beste team in de wereld zijn en daarvoor moeten we ook naar de beste spelers kijken.”

Volgens onder meer Cadena COPE heeft Griezmann overigens besloten om bij Atlético te blijven en wordt zijn nieuwe contract reeds in orde gemaakt. De linkspoot kan een nieuw jaarsalaris van 23 miljoen euro verwachten, zo meldde het radiostation woensdag.

Even daarvoor, in een interview met Spox, liet de 27-jarige Griezmann weten dat zijn toekomst nog ongewis is: “Ik denk er nog altijd over na, heb nog niets besloten.” De 52-voudig international van les Bleus kwam dit seizoen in 49 officiële wedstrijden in clubverband tot 29 doelpunten en 15 assists.