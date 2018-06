‘Ik kan moeilijk naar het stadion, dan ontstaan er gevaarlijke situaties’

De nationale ploeg van Iran kan zijn borst natmaken, want men treft in Marokko, Spanje en Portugal loodzware tegenstanders in de groepsfase van het WK. “Het hele land droomt van een stunt”, zegt Alireza Jahanbakhsh in een interview met De Telegraaf. Hij is met Iran mee afgereisd naar Rusland.

“We hebben een moeilijke groep, maar wij hebben ook een sterk team en willen onszelf goed presenteren. We zijn de underdog, kunnen spelen zonder stress en hebben geslaagde maanden met goede resultaten achter de rug. Waarom zouden we niet geloven in een mooi eindresultaat?”, aldus de rechtsbuiten van AZ.

De 24-jarige Jahanbakhsh maakte in oktober 2013 reeds zijn debuut voor zijn land, maar de laatste jaren is hij pas écht populair geworden. Hij presteerde goed bij NEC, verdiende een transfer naar AZ en groeide dit seizoen met 21 doelpunten zelfs uit tot de topscorer van de Eredivisie. De aandacht voor Jahanbakhsh groeit, zo merkt hij zelf ook.

“Soms wordt het wel een beetje te gek. Ik kan bijvoorbeeld nog moeilijk als supporter naar voetbalstadions in Iran. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties. Maar verder zeg ik nooit 'nee', al is het midden in de nacht. Dat is een wijze les geweest van mijn ouders”, besluit Jahanbakhsh, die bij AZ nog een contract heeft tot de zomer van 2020.