‘Voetballen voor Feyenoord, in dat nostalgische shirt, dat zie ik zitten’

De dames van het Nederlands elftal hervatten de WK-kwalificatiereeks vrijdag met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Vier dagen later staat het thuisduel met Slowakije op het programma. “Voor onze wedstrijd tegen Slowakije in het Abe Lenstra Stadion zijn alle 24.000 kaarten al verkocht. Niet te geloven toch, als je er over nadenkt? Zó mooi!”, glimlacht Jackie Groenen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De 23-jarige middenveldster van 1. FFC Frankfurt is blij dat de goede prestaties van De Leeuwinnen zoveel positieve reacties teweegbrengen in Nederland. “Is toch een compliment voor ons. Vroeger was ik altijd jaloers als ik die mannen in die volle stadions zag spelen. Nu doen we dat zelf ook.”

Groenen kan de komende dagen met Oranje goede stappen zetten richting het WK in Frankrijk, dat in de zomer van 2019 van start gaat. Op clubniveau heeft ze ook nog de nodige doelen, want ze zou graag in Engeland of Spanje voetballen én heeft een voorkeur voor een club uit de Eredivisie, zo vertelt de Brabantse in het interview.

“Voetballen voor Feyenoord, in dat nostalgische shirt, in het allermooiste stadion van Nederland. Ja, dat zie ik wel zitten.” Groenen maakte haar profdebuut bij SG Essen-Schönebeck en speelde later voor FCR 2001 Duisburg, Chelsea en dus voor FFC Frankfurt. Met Oranje won ze het EK en de Algarve Cup.