Mexicaans doelwit van Ajax en PSV transfereert voor 14,5 miljoen euro

Rodolfo Pizarro stond naar verluidt in de belangstelling van clubs als Ajax en PSV, maar de Eredivisionisten kunnen zich de komst van de middenvelder uit het hoofd zetten. De 24-jarige Pizarro heeft namelijk getekend bij Monterrey.

De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens lokale media gaat het om een bedrag van 14,5 miljoen euro. Daarmee is Pizarro de duurste aankoop ooit voor Monterrey, want het record stond op naam van Avilés Hurtado. Deze linksbuiten maakte vorig jaar voor ruim zeven miljoen euro de overstap van Club Tijuana.

Pizarro speelde voor Pachuca en Chivas Guadalajara in totaal 179 wedstrijden in de Mexicaanse Liga MX en daarin was hij goed voor 21 doelpunten. De twaalfvoudig international, drie doelpunten, wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn land, maar gaat niet met Mexico mee naar het WK in Rusland.