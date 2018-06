‘PSV ontvangt mogelijk nog voor start WK bod op Lozano’

Hirving Lozano kan zich tijdens het WK nadrukkelijker in de kijker spelen bij geïnteresseerde clubs, maar Villarreal lijkt al overtuigd. Het Mexicaanse ESPN maakt melding van de belangstelling van de club uit LaLiga voor de aanvaller.

De 22-jarige Lozano werd de afgelopen tijd ook gelinkt aan clubs als Olympique Lyon, Arsenal, Everton en Valencia maar enkel de belangstelling van Villarreal schijnt concreet te zijn en men zou tevens een formeel bod willen uitbrengen op de 26-voudig international, die volgende week zondag met een duel met Duitsland aan het eindtoernooi in Rusland begint.

Lozano maakte vorig jaar zomer voor ruim tien miljoen euro de overstap van Pachuca naar PSV en had weinig tijd nodig om te wennen in het Philips Stadion. De linksbuiten scoorde in 34 wedstrijden negentien keer en was bovendien goed voor elf assists.

“Als er mogelijkheden zijn om een transfer te maken, zullen we moeten beslissen wat het beste is voor mijzelf en mijn familie, maar nu concentreer ik me op de nationale ploeg”, vertelde Lozano in mei op een persconferentie. Zijn contract loopt nog tot medio 2023 door.