‘Ajax denkt ook aan boomlange verdediger uit Ligue 1’

Lisandro Magallán is rond met Ajax, maar Boca Juniors wil hem pas laten gaan wanneer men een vervanger heeft gevonden. In Amsterdam houdt men er voor de zekerheid rekening mee dat de Argentijn niet komt en Christopher Jullien is een van de alternatieven, meldt Voetbal International.

De 25-jarige Jullien, een centrale verdediger van 1,96 meter, begon zijn profcarriere bij AJ Auxerre en via SC Freiburg en Dijon kwam hij in de zomer van 2016 bij Toulouse terecht. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk speelde tot dusverre 73 wedstrijden voor Le Téfécé en daarin was hij goed voor zeven doelpunten en vier assists.

Jullien heeft nog een contract tot medio 2021 en dus zal er een volwassen transfersom betaald moeten worden door directeur spelersbeleid Marc Overmars. Jullien wordt overigens ook in verband gebracht met een transfer naar LaLiga en de Premier League; zo zou Southampton een van de clubs zijn die belangstelling heeft in de stopper.

Magallán bereikte vorige week overeenstemming over een vijfjarig contract, maar mag voorlopig niet weg bij Boca. “Totdat we een vervanger hebben gevonden, ligt de transfer stil”, zei voorzitter Daniel Angelici dinsdag. “Het sportieve heeft bij ons prioriteit, niet het economische. We hopen dat Ajax op ons wil wachten. We gaan proberen een verdediger te vinden die Magallán kan vervangen. Daarna zien we wel verder. We moeten niet proberen iemand te verkopen als we nog geen vervanger hebben.”