Firmino reageert: ‘Het is idioot van Ramos om zoiets te zeggen’

Zonder er al te veel woorden aan vuil te maken, heeft Roberto Firmino laten weten weinig gediend te zijn van de uitspraken die Sergio Ramos dinsdagmiddag deed. De verdediger van Real Madrid ontkende Mohamed Salah opzettelijk te hebben geblesseerd in de finale van de Champions League.

“Nadat de doelman (Loris Karius, red.) heeft gezegd dat ik hem heb versuft (met een hersenschudding, red.) na een botsing met mij, mis ik alleen nog dat Roberto Firmino zegt dat mijn zweetdruppel een verkoudheid heeft veroorzaakt”, aldus Ramos. De 26-jarige aanvaller van Brazilië en Liverpool werd woensdag om een reactie gevraagd.

“Ik wil er liever niet op reageren. Hij is kampioen om een reden, maar ik denk dat het erg idioot was om zoiets te zeggen. Maar het is al goed”, zo werd Firmino tijdens een persconferentie in Londen geciteerd. De achttienvoudig international, vijf doelpunten, bezweert dat hij de Champions League-finale achter zich heeft gelaten.

“In mijn hoofd heb ik het er niet meer over, het ligt in het verleden. Natuurlijk was ik op de dag zelf teleurgesteld. We kregen niet wat we wilden, maar we moeten weer verder. Ik ben hier met mijn ploeggenoten van Brazilië en focus mij op het WK.” Voor Brazilië begint het WK volgende week zondag met een duel met Zwitserland.