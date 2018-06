‘Of ik bang ben voor Suárez? Nee, als het moet, dan bijt ik hem’

De nationale ploeg van Rusland opent het WK volgende week donderdag met een groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië en treft daarna Egypte en Uruguay. Ilya Kutepov, verdediger van het gastland en Spartak Moskou, zegt in een interview met Sport24 geen ontzag te tonen voor aanvallers als Mohamed Salah en Luis Suárez.

Salah maakt Kutepov niet ‘bang’, benadrukt de stopper: “Hoe ik hem kan afstoppen? Op de manier van Sergio Ramos bijvoorbeeld. Hij heeft een van de manieren laten zien. Ik zeg eerlijk niet dat ik erg somber was dat hij geblesseerd raakte, maar ik wens hem wel een spoedig herstel toe. Ik zou het leuk vinden als hij op het WK in actie komt. Als je tegen zulke toppers speelt, dan word je daar zelf ook alleen maar beter van.”

De 24-jarige Kutepov kijkt ook uit naar de duels met Suárez en vreest niet dat hij door de aanvaller van Barcelona wordt gebeten, iets wat Otman Bakkal, Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini in het verleden overkwam. “Daar ben ik niet bang voor. Als het nodig is, bijt ik hem.” Kutepov maakte in oktober 2016 zijn debuut voor Rusland en staat inmiddels op zeven interlands.

De in Stavropol geboren stopper maakte in de zomer van 2012 de overstap van de voetbalacademie in Tolyatti naar Spartak. Hij debuteerde in december 2012 tegen Rubin Kazan in het eerste elftal en speelde tot dusverre 64 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Kutepov goed voor twee doelpunten.