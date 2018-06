België trekt weinig spectaculair oefenduel al in eerste helft naar zich toe

België heeft de voorlaatste oefeninterland voor het WK weten te winnen. In het Koning Boudewijn Stadion waren de Rode Duivels met 3-0 te sterk voor Egypte, dankzij doelpunten van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Marouane Fellaini. Komende maandag wacht met de oefenwedstrijd tegen Costa Rica de laatste test voor het WK.

De Rode Duivels trappen het WK op 18 juni af met een wedstrijd tegen Panama. Voor die tijd moet blijken of Vincent Kompany tijdig hersteld is van de liesblessure die hij in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) opliep. Tot er duidelijkheid is over Kompany, maakt Laurent Ciman nog deel uit van de selectie van de Belgen. De verdediger van Los Angeles FC kreeg tegen Egypte een basisplaats van bondscoach Roberto Martínez, die zijn ploeg in een 3-4-3-formatie in het veld bracht.

Vanaf het beginsignaal was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Egypte. Yannick Carrasco leek de bal na zes minuten voor het intikken te krijgen, maar het leer kwam net niet aan bij de speler van Dalian Yifang. Binnen het kwartier kregen ook Dries Mertens en Eden Hazard mogelijkheden, terwijl Romelu Lukaku van dichtbij naast schoot. Niet veel later was de spits van Manchester United wel trefzeker, nadat Marwan Mohsen namens Egypte een kopkans had laten liggen. De Egyptische doelman Essam El-Hadary kon een schot van Hazard nog stoppen, maar was kansloos op de rebound van Lukaku.

Zeven minuten voor rust verdubbelde Hazard de score op aangeven van Carrasco. Martínez greep de rust aan om enkele wijzigingen door te voeren en bracht Adnan Januzaj, Michy Batshuayi, Marouane Fellaini en Nacer Chadli in het veld. Mede door het nodige wisselen, verdween het tempo volledig in de tweede helft. België kreeg nog wel mogelijkheden via Toby Alderweireld, Thomas Meunier en Carrasco, terwijl de bezoekers hadden kunnen scoren via Mahmoud Trezeguet. De gezapige tweede helft leverde in blessuretijd nog een treffer op. Fellaini bepaalde de eindstand op aangeven van Batshuayi op 3-0.